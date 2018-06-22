حى الهرم: حملات دورية للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السرفيس

كتب إبراهيم سالم

أكد اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم بالجيزة، إنه يتم تشكيل لجان دورية لشن حملات مفاجئة على مواقف السرفيس المنتشرة بنطاق الحي للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة الأسبوع الجاري بعد إعلان زيادة أسعار المواد البترولية، كان أخرها حملات بشارع اللبيني بحي الهرم.

واضاف "عبد العاطي"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة للمتابعة الدورية، مشيرا إلى أنه قام بجولة مؤخر برفقة اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة لتفقد مواقف كرداسة، وموقف سيارات سيرفيس 28 والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، إلى جانب مواقف سقارة وشبرامنت وأوبو صير.



حملات بحي الهرم لتطبيق التعريفة الجديدة



حملات بحي الهرم لتطبيق التعريفة الجديدة



حملات بحي الهرم لتطبيق التعريفة الجديدة