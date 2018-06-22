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حملة ترويجية للسياحة المصرية على القنوات الإيطالية خلال كأس العالم بروسيا

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:04 م
حملة ترويجية للسياحة المصرية على القنوات الإيطالية خلال كأس العالم بروسيا السياحة المصرية
كتبت فاطمة شوقى
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أطلقت وكالة السياحة المصرية حملة ترويجية على قنوات "ميداست" الإيطالية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم فى روسيا 2018، ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية فإن هناك مؤشرات بزيادة حجم السياحة من إيطاليا إلى مصر خلال موسم الصيف، خاصة لشرم الشيخ ومرسى علم.

 

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الحملة فى السوق الإيطالى يأتى فى إطار الجهود الترويجية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

 

والحملة تستخدم كافة الوسائل الترويجية الحديثة والتقليدية، لجذب المزيد من السائحين خلال مواسم الأعياد والإجازا، كما تهدف الحملة إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر، وتؤكد على استعداد المقصد السياحى المصرى وجاهزيته لاستقبال زواره من جميع أنحاء العالم.

 

وتعتبر تلك الحملة الثانية من نوعها، حيث إن مصر روجت للسياحة عبر 13 قناة تليفزيونية دولية من قبل فى عام 2017.

 


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