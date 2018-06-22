حملة أمنية بالغربية.. ضبط 5115 هاربا من أحكام وتحصيل 200 ألف جنيه غرامات

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2 هاربين من جناية مخدرات وضبط 1588 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 335 هاربا من حكم مستأنف 3093 هاربا من أحكام فى غرامة و 96 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5115 وتحصيل 201871 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.