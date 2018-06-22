حصاد دوائر الإرهاب خلال 5 أشهر.. الفصل فى 13 دعوى قضائية تضم 544 متهما

كتب إيهاب المهندس

فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2018 فى 13 دعوى قضائية بالإضافة للفصل فى عشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وفى الـ 13 دعوى التى تم الفصل فيها، حكم على 544 متهما بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن والبراءة، حيث حصل 127 متهما على احكام بالبراءة، وحصل 21 متهما على احكام بالإعدام، و76 متهما على احكام بالمؤبد، و231 على احكام بالسجن 15 سنة، و22 اعلى احكام بالسجن 10 سنوات، و8 على أحكام بالسجن 7 سنوات، و10 على أحكام بالسجن 5 سنوات، و44 متهما على السجن 3 سنوات، و14 متهما على السجن سنة، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

ومن أهم القضايا التى تم الفص فيها خلال الـ 5 أشهر إعدام 21 متهما بقضية داعش دمياط، وأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد على قتلة الصحفية ميادة أشرف، وحكم البراءة والمؤبد على المتهمين بفض اعتصام النهضة.

قتلة ميادة أشرف

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى 11 فبراير الماضى، الستار على قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، حيث أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، كما قضت المحكمة ببراءة 15 متهما بالقضية.

فض اعتصام النهضة

بعد مرور 30 شهرا على نظر قضية "فض اعتصام النهضة"، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما فى القضة، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويض عن قيمة التلفيات التى لحقت بمبانى ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض عن قيمة التلفيات فى سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

الإعدام لخلية داعش دمياط

فى 11 فبراير 2018 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، بالإعدام شنقا لـ 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا "خلية دمياط" الإرهابية.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وفيما قضت محكمة جنايات الجيزة المستشار معتز خفاجى، بالحبس سنة لـ11 متهما وتغريمهم 1000 جنيه، والسجن 3 سنوات لاثنين وتغريمهما 5 آلاف جنيه لكل منهما فى اتهامهم بأحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير.

منصور أبو جبل

فى 28 أبريل قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل و10 أخرين والسجن 5 سنوات لمتهمين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

وفى 30 يناير فضت ذات الدائرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى 30 يناير الماضى بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 4 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية"، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحرمانهم من التصرف فى أموالهم.

وفى 21 يناير الماضى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين بتهمة التحريض على التظاهر بمنطقة دار السلام، وكما قضت ذات الدائرة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ4 آخرين، فى قضية أحداث عنف عين شمس، والتى وقعت فى فبراير من عام 2014

خلية الزيتون الأولى

محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهمين بقضية خلية الزيتون الأولى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين.

وفى 10 مايو قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، ومعاقبة "حدث" بالسجن 7 سنوات، فى إعادة محاكمتهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".

داعش عين شمس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمة 7 متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الآلف مسكن".

وقضت ذات الدائرة فى 7 مايو الماضى بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن 5 سنوات لـ 2 آخرين وبراءة 3، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش عين شمس".