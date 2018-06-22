حصاد إنجازات "محلية البرلمان" بدور الانعقاد الحالى.. 241 طلب إحاطة و6 قوانين

كتب محمود حسين

تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إحدى أهم اللجان فى المجلس وأكثرها نشاطًا، من حيث عدد الاجتماعات أو ساعات العمل أثناء انعقاد جلساتها.

وأعدت لجنة الإدارة المحلية تقريرًا مبدئيًا عن حصاد أنشطتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الحالى، كشف عن مناقشة اللجنة 241 طلب إحاطة وإنجاز 6 مشروعات قوانين، منها 3 قوانين عرضت على الجلسة العامة وأقرها المجلس وأصبحت قوانين نافذة.

وتتعلق طلبات الإحاطة الـ241 التى ناقشتها لجنة الإدارة المحلية بمشاكل وقضايا فى جميع محافظات مصر الـ27، سواء قمامة أو طرق وكبارى وتخصيص أراضى لبناء مجمعات مدارس ومستشفيات وأقسام شرطة وغيرها من الخدمات، ومشاكل الباعة الجائلين والتوك توك و"السوزوكى"، وانتشار الحيوانات الضالة، وتلوث المياه فى بعض القرى، والعديد من المشاكل الخدمية والاجتماعية التى تعانى منها مختلف المحافظات.

بينما استطاعت لجنة الإدارة المحلية إنجاز 6 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الحالى؛ وهى مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة الذى يمنح تصاريح لعربات المأكولات للعمل فى محيط جزء من الشارع، ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، وتلك القوانين الثلاثة عرضت على الجلسة العامة ووافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون المحال التجارية، ومشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، ومشروع قانون البرك والمستنقعات، وتلك المشروعات الثلاثة انتهت منها اللجنة ولم تعرض على الجلسة العامة".