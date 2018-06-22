جيش الاحتلال الإسرائيلى يطرد 21 عائلة فلسطينية من منازلها فى الضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 21 عائلة فلسطينية، بمنطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية، بالطرد من منازلها يوم الثلاثاء القادم؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال مسؤول ملف الأغوار فى محافظة طوباس، معتز بشارات، إن الاحتلال سلم 18 إخطارا لـ21 عائلة تسكن خربة حمصة الفوقا، بالطرد من منازلها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الثامنة مساء؛ بذريعة التدريبات العسكرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال، طردت خلال الشهرين الماضيين، بعض العائلات الفلسطينية من المنطقة للسبب ذاته.