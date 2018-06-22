تونس: ملاحقة قضائية لرقيب تورط فى تهريب أحد منظمى الهجرة غير الشرعية

تونس (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الوطنى التونسية إن تورط رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة فى تهريب أحد المطلوبين لضلوعه فى تنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقا من جزيرة قرقنة، يوم أمس الخميس مخالف للقوانين العسكرية ولقواعد الانضباط ولا يشرف الجيش الوطنى، حتى وإن كان تصرفه هذا خارج إطار عمله صلب المؤسسة العسكرية.

وشددت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، على أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتى تمس من هيبة الجيش الوطنى، مشيرة إلى أنها ستحيل المعنى بالأمر على مجلس التأديب كما ستقوم بتتبعه قضائيا.

وكان الرقيب المذكور حاول تهريب المطلوب بواسطة سيارته الخاصة أثناء تواجده فى رخصة بمسقط رأسه بقرقنة.

يذكر أن عدد ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذين تم العثور عليهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة بولاية صفاقس وفِى خليج قابس بلغ 84 شخصا، بحسب ما أفاد الناطق الرسمى باسم محاكم صفاقس مراد التركى.