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"تموين الجيزة" تشن حملة تفتيش موسعة على المخابز والمستودعات

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:26 ص
"تموين الجيزة" تشن حملة تفتيش موسعة على المخابز والمستودعات هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت بشن حملات مفاجئة على المخابز البلدية والمطاحن والمستودعات الخاصة بها، مشيرا إل أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 24 محضر وتقرير إثبات جاء على راس هذه المحاضر عدم الالتزام بالمواصفات بإجمالي 6 محاضر، تلاها النظافة بإجمالي 5 محاضر، ثم نقص الوزن بإجمالي 5 محاضر، وباقي المحاضر تنوعت ما بين المراجعة وقائمة البيانات وعدم اعطاء بون، وماكينة.

واضاف "كامل" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم أيضا تحرير 55 محضر في مجال مستودعات البوتجاز جاء على رأسها البيع بأسعار أعلى من التسعيرة بلغ إجمالي المحاضر بها 32 محضر، وبلغ عدد محاضر الغلق بها 10 محاضر، وعدم الإعلان 11 محضر، مشيرا إلى ان المديرية لازالت تعمل على استمرار الحملات.

 


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