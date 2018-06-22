video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 06:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مزايا إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد أمراض العيون × 7 معلومات

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:58 م
تعرف على مزايا إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد أمراض العيون × 7 معلومات امراض العيون - ارشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

بعد قرار إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بمعهد بحوث أمراض العيون يرصد "اليوم السابع"، أهم المميزات التى يوفرها إنشاء مثل هذا المعهد فى مصر.


1-    هذا المعمل يعد أول معمل خلايا جذعية للعيون فى مصر لعلاج أمراض السطح الخارجى للعين والقرنية والتى تعد من أكثر أسباب ضعف الإبصار شيوعا فى مصر.

2-    المعمل الخلايا الجذعية أنشئ طبقا لتكنولوجيا الغرف المعقمة (Clean Room).

3-    المعمل الجديد مكون من غرفتين و 4 أقسام متدرجة فى درجة انخفاض عدد الجزيئات وذلك باستخدام تكنولوجيا الضغط المتدرج وفلاتر الهواء.

4-    المعمل مجهز بالأجهزة اللازمة لأبحاث الخلايا الجذعية وجار استكمال باقى الأجهزة المطلوبة للأبحاث المستقبلية.

5-    المعمل يوفر بيئة مناسبة لأبحاث الخلايا الجذعية التى ستبدأ بالتطبيقات الخاصة بأمراض نقص الخلايا الجذعية بالقرنية، والأبحاث الخاصة بالشبكية.

6-    يتم استخدام الخلايا الجذعية لاستنباط خلايا ناضجة أو خلايا ناضجة جزئيا لتحل محل الأنسجة الضامرة مباشرة أو زرع الخلايا الجذعية نفسها.

7-    يتكون المعمل من وحدتين، وحدة البيولوجيا الجزيئية (غرفتين) ووحدة المناعة (غرفتين)؛ بهدف خدمة الخطة البحثية للمعهد واستكمال الأجهزة المتقدمة غير المتوفرة حاليا فى أقسام المعهد المعملية المختلفة.

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد بحوث أمراض العيون

خلايا جذعية

معمل مركزى

ابحاث العيون




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة