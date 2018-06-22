تعرف على مزايا إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد أمراض العيون × 7 معلومات

وائل ربيعى

بعد قرار إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بمعهد بحوث أمراض العيون يرصد "اليوم السابع"، أهم المميزات التى يوفرها إنشاء مثل هذا المعهد فى مصر.





1- هذا المعمل يعد أول معمل خلايا جذعية للعيون فى مصر لعلاج أمراض السطح الخارجى للعين والقرنية والتى تعد من أكثر أسباب ضعف الإبصار شيوعا فى مصر.



2- المعمل الخلايا الجذعية أنشئ طبقا لتكنولوجيا الغرف المعقمة (Clean Room).



3- المعمل الجديد مكون من غرفتين و 4 أقسام متدرجة فى درجة انخفاض عدد الجزيئات وذلك باستخدام تكنولوجيا الضغط المتدرج وفلاتر الهواء.



4- المعمل مجهز بالأجهزة اللازمة لأبحاث الخلايا الجذعية وجار استكمال باقى الأجهزة المطلوبة للأبحاث المستقبلية.



5- المعمل يوفر بيئة مناسبة لأبحاث الخلايا الجذعية التى ستبدأ بالتطبيقات الخاصة بأمراض نقص الخلايا الجذعية بالقرنية، والأبحاث الخاصة بالشبكية.



6- يتم استخدام الخلايا الجذعية لاستنباط خلايا ناضجة أو خلايا ناضجة جزئيا لتحل محل الأنسجة الضامرة مباشرة أو زرع الخلايا الجذعية نفسها.



7- يتكون المعمل من وحدتين، وحدة البيولوجيا الجزيئية (غرفتين) ووحدة المناعة (غرفتين)؛ بهدف خدمة الخطة البحثية للمعهد واستكمال الأجهزة المتقدمة غير المتوفرة حاليا فى أقسام المعهد المعملية المختلفة.













