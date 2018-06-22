تعرف على مزايا إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد أمراض العيون × 7 معلومات

بعد قرار إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بمعهد بحوث أمراض العيون يرصد "اليوم السابع"، أهم المميزات التى يوفرها إنشاء مثل هذا المعهد فى مصر.
1- هذا المعمل يعد أول معمل خلايا جذعية للعيون فى مصر لعلاج أمراض السطح الخارجى للعين والقرنية والتى تعد من أكثر أسباب ضعف الإبصار شيوعا فى مصر.
2- المعمل الخلايا الجذعية أنشئ طبقا لتكنولوجيا الغرف المعقمة (Clean Room).
3- المعمل الجديد مكون من غرفتين و 4 أقسام متدرجة فى درجة انخفاض عدد الجزيئات وذلك باستخدام تكنولوجيا الضغط المتدرج وفلاتر الهواء.
4- المعمل مجهز بالأجهزة اللازمة لأبحاث الخلايا الجذعية وجار استكمال باقى الأجهزة المطلوبة للأبحاث المستقبلية.
5- المعمل يوفر بيئة مناسبة لأبحاث الخلايا الجذعية التى ستبدأ بالتطبيقات الخاصة بأمراض نقص الخلايا الجذعية بالقرنية، والأبحاث الخاصة بالشبكية.
6- يتم استخدام الخلايا الجذعية لاستنباط خلايا ناضجة أو خلايا ناضجة جزئيا لتحل محل الأنسجة الضامرة مباشرة أو زرع الخلايا الجذعية نفسها.
7- يتكون المعمل من وحدتين، وحدة البيولوجيا الجزيئية (غرفتين) ووحدة المناعة (غرفتين)؛ بهدف خدمة الخطة البحثية للمعهد واستكمال الأجهزة المتقدمة غير المتوفرة حاليا فى أقسام المعهد المعملية المختلفة.
تعرف على مزايا إنشاء معمل للخلايا الجذعية بمعهد أمراض العيون × 7 معلوماتالجمعة، 22 يونيو 2018 05:58 م
بعد قرار إنشاء المعهد معمل للخلايا الجذعية بمبنى المستشفى بمعهد بحوث أمراض العيون يرصد "اليوم السابع"، أهم المميزات التى يوفرها إنشاء مثل هذا المعهد فى مصر.
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