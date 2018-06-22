تعرف على عقوبة عدم كتابة تعريفة الركوب داخل سيارات الأجرة

مع إعلان التعريفة الجديدة تنفذ القيادات المحلية بمختلف المحافظات التعليمات الخاصة بضبط المواقف، وتتابع التزام السائقين بتطبيق تلك التعليمات، والتى يتمثل أهمها فى تعليق تعريفة الركوب فى أماكن واضحة بالموقف، بالإضافة إلى وضع ملصق يوضح قيمة التعريفة داخل السيارة نفسها، حيث تراوحت قيمة زيادة التعريفة من 15 إلى 20% عقب تحريك أسعار الوقود.

وتطبيقًا لتلك التعليمات فى حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تعليق "البادج" المخصص لتعريفة الأجرة من إدارة المواقف، يتم تغريم السيارة بغرامة قدرها 100 جنيه، غرامة فورية، أو حجز السيارة بحجز الإيواء لمدة 72 ساعة، وتصل العقوبة للوقف حال تكرار المخالفة، وذلك فى ظل مراعاة حالة الطرق والمسافات التى تقطعها السيارة عند وضع تعريفة نقل الركاب.

أما بالنسبة لتوقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها، ففى حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سيتم تغريم السيارة مبلغ 500 جنيه، ويصل إلى 1000 جنيه، غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

وناشد المسئولون بالمحافظات والأحياء بالإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك بالإبلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف أن أمكن ذلك، والتأكد من وضع الاستيكر المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، وسيتم التعامل فوراً مع تلك المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظات، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية.