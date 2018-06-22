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ترامب: كوريا الشمالية دمرت 4 مواقع للتجارب البالستية

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:00 ص
ترامب: كوريا الشمالية دمرت 4 مواقع للتجارب البالستية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس أن كوريا الشمالية دمرت "4 مواقع للتجارب" البالستية، وذلك فى وقت كان العديد من المحللين أبدوا شكوكا حيال نتائج القمة التاريخية التى عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته "علاقتنا جيدة جدا. لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالتسية"، فى إشارة إلى كوريا الشمالية.

وأضاف "لقد دمروا أحد مواقع تجاربهم الكبيرة. فى الواقع، إن أربعة مواقع تجارب كبيرة" قد تم بالفعل تدميرها، وتابع ترامب ان الامر يتعلق بـ"نزع السلاح النووى بشكل كامل، وقد بدأ ذلك" يتحقق.

وكان مسئول أمريكى، قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة قريباً دفعة أولى تضم رفات 200 جندى أميركى قتلوا فى الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذى أبرمه ترامب وكيم خلال قمتهما فى سنغافورة، وقال الرئيس الأميركى الخميس "لقد فهمت أنهم قاموا بإعادة، أو أنهم فى طور إعادة رفات أبطالنا الكبار".

 


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كوريا الشمالية

تدمير 4 مواقع للتجارب البالستية

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