تجدد ثوران بركان فى اليابان ظهر فى أحد أفلام "جيمس بوند" عام 1967

رويترز

ثار بركان يابانى، ظهر فى أحد أفلام جيمس بوند فى الستينات بقوة، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل، ونفث دخانا لآلاف الأمتار فى الهواء، جاءت ثورة البركان بعد أقل من أسبوع على زلزال قوى هز غرب اليابان.

ويقع بركان شينمويداكى فى منطقة ريفية بالأساس على بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو على جزيرة كيوشو، وكان البركان قد هدأ منذ ثوران سابق ومع ذلك ظلت هناك قيود على الوصول إلى القمة التى ترتفع 1421 مترا.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون تصاعد الدخان والرماد فى السماء من قمة الجبل الذى ظهر فى فيلم الجاسوسية (يو أونلى ليف توايس) أو (أنت لا تعيش سوى مرتين) لجيمس بوند عام 1967، وقال تلفزيون (تى.بى.إس)، إن البركان قذف صخورا إلى مسافة تصل إلى 1100 متر.

ويوجد فى اليابان 110 براكين نشطة تراقب السلطات 47 منها باستمرار، وفى سبتمبر 2014 لقى 63 شخصا مصرعهم فى ثوران بركان جبل أونتاكى، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط نتيجة نشاط بركانى باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.