بوتين يلتقى رئيس كوريا الجنوبية ويتعهد باستمرار جهود بلاده لحل قضية شبه الجزيرة

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التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الكورى الجنوبى "مون جاى إن"، فى الكرملين، اليوم الجمعة، وأكد أن موسكو ستستمر فى الإسهام فى جهود حل قضية شبه الجزيرة الكورية.

وقال بوتين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن بلاده لطالما دعت إلى تحسين الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا أنها تسهم فى جهود حل القضية ومصممة على الاستمرار فى القيام بذلك.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تظل واحدة من أهم شركاء روسيا ذوى الأولوية فى آسيا، ولفت إلى حجم التبادل التجارى الثنائى الآخذ فى النمو مستدركا أنه فى الإمكان أن يصبح أكبر من ذلك، وهو ما ناقشه مع نظيره الكورى الجنوبى فى محادثاتهما بالكرملين، وكان "مون"، قد حضر فى وقت سابق اليوم، منتدى الأعمال الروسى - الكورى الجنوبى، فى موسكو، وتوقع التوصل إلى اتفاق، أثناء لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن بدء مفاوضات إنشاء اتفاقية لمنطقة التجارة الحرة.