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برنامج الغذاء العالمى: ميناء الحديدة مازال مفتوحا ويعمل بشكل طبيعى

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:38 م
برنامج الغذاء العالمى: ميناء الحديدة مازال مفتوحا ويعمل بشكل طبيعى مطار الحديدة اليمنى
جنيف ( أ ش أ )
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أكدت بتينا لوتشر المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى جنيف أن ميناء الحديدة مازال مفتوحا ويعمل بشكل طبيعى.

وأضافت لوتشر فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن هناك موادا غذائية فى مينائى الحديدة والصليف تكفى لحوإلى 6.6 مليون يمنى لمدة شهر ، وأن سفينة مساعدات أخرى من المخطط أن تتوجه خلال اليومين القادمين إلى الحديدة من جيبوتى.

على جانب آخر ، حذر يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة - فى مؤتمر صحفى اليوم - من أن انقطاع المياه فى الحديدة إذا لم تتم معالجته بأسرع ما يمكن ، سيشكل خطرا كبيرا بسبب سرعة انتشار الكوليرا ، مشيرا إلى أن حوإلى 25 % من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية الحاد، وإذا تم تعطل الدعم الغذائى الذى يوفره شركاء العمل الإنسانى ، فإن ذلك سيعرض حياة نحو 100 ألف طفل للخطر.

 


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