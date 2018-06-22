اليوم.. وزير الأوقاف ووكيل النواب يؤدون صلاة الجمعة بمسجد زين العابدين

كتب - إسماعيل رفعت

يؤدى اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد سيدى على زين العابدين بمحافظة القاهرة، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، وعبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من قيادات الوزارة.

ويلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول موضوع سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها، وفق ما حددته الوزارة لموضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شوال بعنوان "سبل بناء الأمم ودور الفرد فيها"، حيث أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.