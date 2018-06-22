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اليوم.. قطع المياه عن 4 أحياء لمدة 7 ساعات بمدينة العاشر من رمضان

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن 4 أحياء لمدة 7 ساعات بمدينة العاشر من رمضان انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت – منال العيسوى
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أعلن المهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قطع المياه عن المرحلة الثالثة بالمدينة والتى تضم 4 أحياء سكنية إبتداءً من الساعة الثالثة اليوم الجمعة.

وأوضح عبد المنصف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثالثة للمدينة التى سيتم قطع المياه عنها غدا، تضم الحى العاشر حتى الحى الرابع عشر، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 7 ساعات ابتداء من الساعة 3 عصرا اليوم الجمعة حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة وربط بعض المناطق الجديدة، وأهابت شركة المياه المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.


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