النيابة تصرح بدفن جثة شاب انتحر شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية فى الصف

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية، بمركز الصف، وذلك بعدما تسلمت تقرير مفتش الصحة الذى أشار إلى أن الوفاة وقعت نتيجة قيام الشاب بشنق نفسه، واستمعت لأقوال أهل المتوفى الذين أكدوا على مروره بأزمة نفسية وعدم اتهامهم أحد بالتورط فى قتله.

تلقى الرائد مروان الحسينى، رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا كان يمر بأزمة نفسية، تخلص من حياته بشنق نفسه، وبسؤال أفراد أسرته لم يتشبهوا فى الواقعة جنائيا، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.