المفوض الأوروبى: على جميع دول الاتحاد الأوروبى مساعدة الدول المستقبلة للمهاجرين

لوكسمبورج (أ ش أ)

دعا المفوض الأوروبى لشئون الموازنة جونتر أوتينجر دول الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة جيرانها فى جنوب القارة التى تستقبل معظم المهاجرين.

وقال أوتينجر - فى تصريحات للصحفيين فى لوكسمبورج قبيل عقد قمة مصغرة بشأن الهجرة يوم الأحد المقبل أوردتها قناة (يورو نيوز) الأوروبية - " أعتقد أنه يجب على أوروبا بأسرها أن تظهر تضامنها مع الدول الأكثر تأثرا، وهى اليونان ومالطا وقبرص وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا، لتخفيف أعبائها وتعويضها وتكريمها عن جزء من التكاليف والجهود التى يبذلونها."

وأضاف أن القمة المصغرة حول الهجرة التى ستعقد يوم (الأحد) المقبل فى بروكسل ستكون بمثابة رسالة تذكرة للطريق نحو الوحدة الأوروبية.