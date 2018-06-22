video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 02:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

المفوض الأوروبى: على جميع دول الاتحاد الأوروبى مساعدة الدول المستقبلة للمهاجرين

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:31 م
المفوض الأوروبى: على جميع دول الاتحاد الأوروبى مساعدة الدول المستقبلة للمهاجرين الاتحاد الأوروبى
لوكسمبورج (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا المفوض الأوروبى لشئون الموازنة جونتر أوتينجر دول الاتحاد الأوروبى إلى مساعدة جيرانها فى جنوب القارة التى تستقبل معظم المهاجرين.

وقال أوتينجر - فى تصريحات للصحفيين فى لوكسمبورج قبيل عقد قمة مصغرة بشأن الهجرة يوم الأحد المقبل أوردتها قناة (يورو نيوز) الأوروبية - " أعتقد أنه يجب على أوروبا بأسرها أن تظهر تضامنها مع الدول الأكثر تأثرا، وهى اليونان ومالطا وقبرص وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا، لتخفيف أعبائها وتعويضها وتكريمها عن جزء من التكاليف والجهود التى يبذلونها."

وأضاف أن القمة المصغرة حول الهجرة التى ستعقد يوم (الأحد) المقبل فى بروكسل ستكون بمثابة رسالة تذكرة للطريق نحو الوحدة الأوروبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاجرون يستخدمون بطاقات تشجيع منتخبات كأس العالم لدخول الاتحاد الأوروبى

إيطاليا: لن نقبل من الاتحاد الأوروبى ما لا يرضينا فى أزمة المهاجرين

المفوض الاوروبى

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مهاجرين




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة