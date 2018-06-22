video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 05:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: 16 دولة أوروبية تعقد قمة مصغرة حول الهجرة الأحد

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:05 م
المفوضية الأوروبية: 16 دولة أوروبية تعقد قمة مصغرة حول الهجرة الأحد المفوضية الأوروبية
بروكسل (أ ف ب)
إضافة تعليق

قالت المفوضية الأوروبية الجمعة، أن 16 دولة على الأقل أعلنت نيتها المشاركة فى القمة المصغرة التى تعقد بشكل طارئ الأحد، فى بروكسل لمناقشة "حلول أوروبية" لمسألة الهجرة.

وكان من المفترض أن يجمع اللقاء الذى طرحت فكرة عقده فى القمة الفرنسية الألمانية فى ميزبرغ، ثمانى دول هى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ومالطا.

غير أن 8 دول أخرى أعلنت فى ما بعد رغبتها المشاركة فى هذا الاجتماع، هى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج والدنمارك والسويد وفنلندا وسلوفينيا وكرواتيا، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترشتاين.

وذكر المتحدث فى المؤتمر الصحفى اليومى للمفوضية أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود "يونكر دعا إلى هذا الاجتماع غير الرسمى حول مسائل الهجرة واللجوء".

وأوضح أن "الهدف من الاجتماع هو العمل مع رؤساء الدول والحكومات المهتمة بالتوصل إلى حل أوروبى قبل القمة الأوروبية" التى ستعقد فى 28 و29 يونيو فى بروكسل.

وقال إن الدعوة لا تزال مفتوحة "لا أحد مستبعدا والجميع مدعوون ولا أحد مجبر على المشاركة أيضا".

واستبعدت دول مجموعة فيشيجراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) الخميس المشاركة فى اجتماع الأحد، معتبرة أن الاقتراحات التى من المفترض مناقشتها خلاله "غير مقبولة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المفوضية الأوروبية تطالب مالطا بتحقيق مستقل حول اغتيال صحفية

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا فى انتهاك قطر لحقوق مستوردى الغاز.. وتوقعات بفرض غرامات على الدوحة

القمة المصغرة للمفوضية الأوروبية حول الهجرة تتصدر عناوين الصحف الألمانية

المفوضيه الاوروبيه

اوروبا

اخبار المفوضيه الاوروبيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة