المفوضية الأوروبية: 16 دولة أوروبية تعقد قمة مصغرة حول الهجرة الأحد

بروكسل (أ ف ب)

قالت المفوضية الأوروبية الجمعة، أن 16 دولة على الأقل أعلنت نيتها المشاركة فى القمة المصغرة التى تعقد بشكل طارئ الأحد، فى بروكسل لمناقشة "حلول أوروبية" لمسألة الهجرة.

وكان من المفترض أن يجمع اللقاء الذى طرحت فكرة عقده فى القمة الفرنسية الألمانية فى ميزبرغ، ثمانى دول هى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ومالطا.

غير أن 8 دول أخرى أعلنت فى ما بعد رغبتها المشاركة فى هذا الاجتماع، هى بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج والدنمارك والسويد وفنلندا وسلوفينيا وكرواتيا، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ألكسندر وينترشتاين.

وذكر المتحدث فى المؤتمر الصحفى اليومى للمفوضية أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود "يونكر دعا إلى هذا الاجتماع غير الرسمى حول مسائل الهجرة واللجوء".

وأوضح أن "الهدف من الاجتماع هو العمل مع رؤساء الدول والحكومات المهتمة بالتوصل إلى حل أوروبى قبل القمة الأوروبية" التى ستعقد فى 28 و29 يونيو فى بروكسل.

وقال إن الدعوة لا تزال مفتوحة "لا أحد مستبعدا والجميع مدعوون ولا أحد مجبر على المشاركة أيضا".

واستبعدت دول مجموعة فيشيجراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) الخميس المشاركة فى اجتماع الأحد، معتبرة أن الاقتراحات التى من المفترض مناقشتها خلاله "غير مقبولة".