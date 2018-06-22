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الجمعة، 22 يونيو 2018 01:34 م
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المرور يغلق محور الشهيد بمدينة نصر 3أيام ﻹنشاء كوبرى امتداد محور المشير

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:34 ص
المرور يغلق محور الشهيد بمدينة نصر 3أيام ﻹنشاء كوبرى امتداد محور المشير إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، محور الشهيد فى مدينة نصر، لإنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا لمدة 3 أيام، وسيكون هناك تحويلات مرورية بالمنطقة لحين انتهاء اﻷعمال.
 
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال من الساعة 12.5 صباح السبت، وحتى الساعة 12.5صباح اإثنين 25/6/2018، حيث تشمل اﻷعمال تركيب و تثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبرى، عن طريق رفع الجسم بواسطة أوناش المرور، الذى يستلزم إيقاف حركة المرور فى الاتجاهين بمحور الشهيد،فى الوصلة المحصورة من مسطح محور المشير حتى أسفل كوبرى أعمار وإجراء تحويلات مرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات.
 
ومن المقرر أن تتم التحويلات بمحور المشير للقادم من اﻷوتوستراد و الدائرى و محمد زكى، عبر غلق مسطح المشير، وتحويل حركة السيارات إلى كوبرى المشير، وعدم استكمال الرحلة إلى منطقة اﻷعمال، مع التوجه الى محور na ، كما ستكون التحويلات بغلق المحور وتحويل حركة السيارات السيارات إلى كوبرى الواحة، وعدم استكمال السير إلى منطقة اﻷعمال.
 
كما تشمل التحويلات بالطريق لحركة المرور بمخرج كوبرى أعمار يمنا إلى محور الشهيد بغلق منزل الكوبرى اتجاه منطقة اﻷعمال والدوران و العودة إلى محور المشير، وإجراء التحويلات مع تدعيم المنطقة بالمساعدات الفنية والمخاريط وطواحين هوائية، وفواصل حركة وعلامات إرشادية.
 
 

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