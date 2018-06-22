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المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:14 ص
المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام كوبرى 15 مايو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى، اليوم الجمعة، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بالاتجاه المؤدى لشارع الجبلاية لمدة 3 أيام، بسبب إجراء إصلاحات لفاصل معدنى بالكوبرى، وسط انتشاء الخدمات المرورية، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

 

وستكون اﻷعمال بدء من الساعة 1 صباح الجمعة حتى اﻷحد المقبل لمدة أسبوعين، وسيتم إجراء عملية الغلق بالتناوب وسوف تنفذ اﻷعمال شركة المقاولون العرب التى ستكون ليلاً ونهارًا، مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين، بالتنسيق مع نائب مدير المرور لقطاع الغرب لمنع ظهور أى كثافات.


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