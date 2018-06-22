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المرصد السورى: مقتل 34 شخصا فى قصف واشتباكات بدير الزور

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:37 ص
المرصد السورى: مقتل 34 شخصا فى قصف واشتباكات بدير الزور قصف - غارات جوية
لندن (أ ش أ)
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 أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، مقتل 34 شخصا على الأقل فى قصف جوى واشتباكات بمحافظة دير الزور.

وذكر المرصد - الذى يتخذ من لندن مقرا له، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "أن 7 مدنيين و11 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا فى قصف جوى لقوات التحالف على بلدة الشعفة الخاضعة لسيطرة التنظيم فى ريف دير الزور الشرقى".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحى التنظيم فى جيب يخضع لسيطرته على الضفة الشرقية لنهر الفرات، مشيرا إلى مقتل 6 عناصر من القوات النظامية و 10 من مسلحى التنظيم فى اشتباكات بينهما فى بادية دير الزور قرب الحدود مع العراق.

وأشار المرصد إلى بدء انسحاب قوات إيرانية ومسلحين تابعين لحزب الله من مناطق فى جنوب سوريا، لافتا إلى أن الانسحاب سيصل إلى عمق 40 كم من الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل، وذلك بناء على طلب روسيا حسب مفاوضات مع قوة إقليمية لتسوية وضع الجنوب السورى.

وفى محافظة درعا، قصفت قوات الجيش السورى مواقع المعارضة لإرغامهم على القبول بتسوية سلمية لتجنب عملية عسكرية محتملة وسط استمرار نزوح المدنيين من المنطقة.

وفى محافظة إدلب .. لقى 10 أشخاص من بينهم طفلان وامرأة مصرعهم فى انفجارين استهدفا المدينة التى يسيطر عليها مسلحو المعارضة.

 


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