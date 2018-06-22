القومى للمرأة يشارك فى ورشة عمل إقليمية بالمملكة المغربية

يشارك وفد من المجلس القومى للمرأة في حضور فاعليات ورشة العمل الإقليمية الخاصة "بتعزيز وصول المرأة إلى هيئات الحكومية في المغرب والمشرق"، المنعقدة حاليا بالمملكة المغربية، فى الفترة من 21 ـ 23 يونيو، حيث يضم وفد المجس كل من القاضية أمل عمار، والدكتورة نسرين البغدادى والدكتورة أحلام حنفى، والاستاذة سناء السعيد عضوات المجلس القومى للمرأة.

وتهدف ورشة العمل طرح التجارب الخاصة بكل من المغرب وتونس ومصر والأردن، في إطار تعزيز مكانة المرأة في صنع القرار لترسيخ المساواة ومأسسة النوع الاجتماعى فى مجال الوظيفة العمومية.

ويقوم المشاركون بطرح خطة التنمية، وتمكين المرأة فى القيادة، وكذا طرح الانجازات، والعقبات، من أجل تبادل الخبرات وتكوين شبكة إقليمية، حتى تتم الاستفادة من التجارب فى هذا الصدد.

وقامت المستشار أمل عمار عضوة المجلس بتقديم عرض جمهورية مصر العربية حيث قامت باستعراض مكتسبات المرأة فى الدستور المصري 2014، مشيرة إلى أن الدستور أولى اهتماما خاصة بالمرأة سواء فى ديباجتة أو في مواده، وأكد على أن المرأة هى نصف المجتمع وأساس الآسرة، وأشار إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.، وقد خصص لها اكثر من 20 مادة تؤكد اهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، فضلا عن استفادة المرأة من باقي مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة، كما حرص على ضمان حقوق المرأة على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أشارت إلى حقوق المرأة المصرية في الاتفاقيات الدولية ،وقامت بالتعريف بالمجلس القومي للمرأة ،واستراتيجية عمله في اطار اختصاصاته، ومحاور عمل المجلس لتمكين المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

كما أشارت المستشار امل عمار الى استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 وتمثيل المرأة فى الادارة العامة والوصول لمواقع صنع القرار، مشيرة ان رؤية الاستراتيجية تقوم على انه بحلول 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها لها الدستور ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها ومن ثم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن، وقامت باستعراض اهم ما تضمنته محاور الاستراتيجية الاربعة.

كما أشارت إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عام للمرأة المصرية تبارت فيه كافة مؤسسات الدولة فى القطاعين العام والخاص نحو تمكين المرأة وخلال هذا العام أقر السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتى اصبحت خطة عمل الأعوام القادمة لكافة مؤسسات الدولة نحو تمكين المرأة.

وعن أهم التحديات التى تواجه المرأة المصرية اشارت المستشار امل عمار انها تتمثل فى التعديلات التشريعية لتمثيل المرأة بنسب اعلى فى كافة المجالات والمناصب القيادية، ونشر الوعى والثقافة نحو تمكيــن المرأة باعتبارها شريك فى المجتمع خاصة في القرى والمناطق النائية، التدريب وتهيئة اعداد كبيرة من النساء للوصول للمناصب القيادية، خلق بيئة صديقة وداعمة لعمل المرأة، ايجاد اعلام ايجابي داعم لصورة المرأة القائدة،نشر الخطاب الديني الداعم لتولى المرأة المناصب القيادية.