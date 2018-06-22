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الجمعة، 22 يونيو 2018 01:33 م
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القبض على عاطل لحيازته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:09 م
القبض على عاطل لحيازته سلاح نارى فى الإسماعيلية سلاح ناري-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على طالب وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع بدائرة مركز الإسماعيلية.

كان  اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه القبض على المتهم "صلاح.س.ع" 28 عاما  عاطل  ومقيم سامى سعد دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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