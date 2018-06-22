القبض على شقيق رئيس مجلس مدينة منيا القمح بالشرقية فى مخالفة مبانى

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على شقيق رئيس مجلس مدينة منيا القمح، فى مخالفة مبانى، وتم حجزه بديوان المركز لعرضه باكرا على نيابة منيا القمح، لعمل معارضة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من القبض على "حسام .ع. ق" مدير مدرسة بمنيا القمح، وشقيق رئيس مجلس مدينة منيا القمح الحالى، وذلك لقيامه ببناء منزل من 4 طوابق، مخالفا لأحكام البناء، وصادر بشأنه حكم و3 غرامات.