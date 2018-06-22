"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 75% من مقررات يونيو حتى الآن

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، للأسبوع الثالث على التوالى، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على ضرورة توفير السلع أولاً بأول للمواطنين، سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو على بطاقات التموين، وأنه تم صرف ما يقرب من 75% من المقررات التموينية عن شهر يونيو الجارى حتى الآن.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، نجحت فى توفير جميع المنتجات والسلع الأساسية للشركات التابعة وفروع الجملة بمختلف المحافظات.