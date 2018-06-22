"الصحفيين": لجنة النشاط تنجح فى عودة مصايف القوات المسلحة للأعضاء

كتب محمد السيد

أعلن حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن نجاح الجهود التى تم بذلها لعودة التعاون بين نقابة الصحفيين والقوات المسلحة لاستفادة الزملاء الصحفيين من مصايف القوات المسلحة التابعة لإدارة الفنادق والنوادى بها.

وأشار الزناتى، فى بيان له، إلى أن عودة هذا التعاون جاء بعد جهود لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ولجنة النشاط بالنقابة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، والذى كان قد توقف منذ سنوات، موضحا أن الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة الراغبين فى تأجير وحدات مصيفية عليهم الحصول على خطاب من لجنة النشاط بنقابة الصحفيين موجها إلى إدارة النوادى وفنادق القوات المسلحة، على أن يتم الحجز وتحديد المدة والاستفادة من نسبة الخصم التى وصلت إليها النقابة مع الإدارة والتى وصلت إلى 50% لمصيف الأبيض بمرسى مطروح عن الأسعار المطروحة للمدنيين المستفيدين من هذا المصيف، و25% لباقى المصايف الأخرى، وأن الاستعلام عن أسعار هذه المصايف يكون بلجنة النشاط بنقابة الصحفيين، على أن يبدأ استلام الخطابات من اللجنة بالنقابة غدا السبت.