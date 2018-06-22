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الشرطة البريطانية تعتقل رجلا زعم حيازته قنبلة داخل محطة قطارات فى لندن

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:12 ص
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا زعم حيازته قنبلة داخل محطة قطارات فى لندن الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة فى محطة تشيرينج كروس للقطارات بلندن.

وقالت شرطة النقل، "الرجل الذى زعم أن بحوزته قنبلة فى محطة تشيرينج كروس اعتقل الآن، نعمل على إعادة فتح المحطة فى أسرع وقت ممكن"، وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعى وجودا كبيرا للشرطة بما فى ذلك ضباط مسلحون فى المحطة التى تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.

وكانت الشرطة البريطانية، قالت، اليوم الجمعة، إنها أخلت محطة تشيرينج كروس للقطارات بعد تقارير عن وجود رجل على القضبان يقول إن معه قنبلة، وأضافت شرطة النقل البريطانية على "تويتر"، "تم إخلاء المحطة كإجراء احترازى".

والثلاثاء الماضى، كانت الشرطة البريطانية، قد حققت فى سبب انفجار صغير فى محطة ساوثجيت لقطارات الأنفاق فى شمال لندن، وقالت - حينذاك - إنها تنصح الناس بتجنب المنطقة، وقالت شرطة لندن على تويتر "التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب انفجار صغير"، وأضافت "لسنا على علم بأى إصابات خطيرة"، وأوضحت الشرطة البريطانية، أن عددا قليلا من الناس تلقى علاجا طبيا بعد وقوع ما وصفته بانفجار بسيط فى محطة ساوثجيت لمترو الأنفاق فى شمال لندن، كما قالت شرطة النقل البريطانية على تويتر، "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة كما أن التحقيقات مستمرة".

 

 


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