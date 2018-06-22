"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

كتب هيثم سلامة

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة على موقع تويتر، هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر"، والذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً لليوم الثانى على التوالى، لرصد إنجازاته الاقتصادية وتوفير الأمن والأمان والتعبير عن دعمهم له لاستكمال الإنجازات.

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، فقالت بنت المعز: "تحيا مصر ويحيا السيسي منقذ مصر من الدمار والخراب والتشريد والتخلف والجهل وستحيا مصر بزعامته دائما وابداً"، وغردت سما:" السيسي زعيمي وافتخر.. ده كفاية أنه أنقذ مصر من الفوضى والإرهاب والسقوط انقذها من الجواسيس والخونة وبعدها أنتقل إلى العمل والإصلاح والتقدم..فنحن معك وإلي الإمام.. إن شاء الله .. الخير قادم".



تحيا مصر: السيسى منقذ مصر



سر على بركة الله

وكتب عزت الباز، عبر الهاشتاج، قائلاً :" أحب أن أشبه السيسي بالجراح .. فى ٣٠ يونيه أوقف النزيف .. ثم حارب السرطان الذي يسمي بالإرهاب ... ثم بدأ بالتنمية حتى يستطيع الوطن أن يقف على رجليه"، وقالت سماح :" سر على بركة الله وﻻ تلتفت لمن يهدم فهو نازل وأنت مرتفع بشعبك".



ربنا يوفقك ربنا يوفقك



أنقذ مصر من الفوضى والإرهاب

وقالت هبة :"سيدي الرئيس يكفيك فخرا و يكفينا ثقة بك أنك في موقعك هذا فقط لخدمة الوطن و ليس لمصالح أو أغراض شخصية..ربنا يوفقك للي فيه صالح البلد"، وأضافت نادية:" مش نعدد الانجازات اللى مصر بتحققها كل يوم و جابتلكم الضغط كفاية أنه وقف مع شعبه ولم الزبالة ورماها في السجن"، وأضافت علا:" وفى عهده فقط بداء المصريون بمواجهة مشاكلهم بدل حاله الاتكاليه طوال عقود"، وغرد آخر :"نحن في ظهرك حتى النهاية، سنقاتل معك وبك حتى ننتصر أو نفنى، لن ينالوا منا ومن مصر أبداً طالما فينا أنفاس تنبض بحب هذا الوطن كبرياؤنا من كبريائك، وشرفنا من شرفك، وعزتنا من عزتك، جيشاً وراء جيش، وكلنا جنود وهبنا أرواحنا لهذا الوطن العزيز".



السيسى جراح أوقف نزيف الوطن السيسى جراح أوقف نزيف الوطن