السلطات التركية تعتقل 14 شخصا يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى

أنقرة (أ ف ب)

أوقفت السلطات التركية الجمعة فى أنقرة 14 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى وبأنهم خططوا لاعتداء خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الأحد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الــ 14 مشتبها بهم وجميعهم من جنسيات أجنبية، أوقفوا فى مداهمات صباحية نفذت فى الوقت نفسه فى منازلهم فى العاصمة.

ويترشح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لولاية جديدة يأمل أن يكون لحزبه خلالها أكثرية نيابية فى انتخابات الأحد التى يتوقع أن تُجرى تحت رقابة أمنية مشددة.

وأفاد التقرير عن مصادرة عدد كبير من المعدات فى المداهمات لكنه لم يعطِ تفاصيل عن طبيعة الاعتداء وموعده المحدد ومكانه أو عن جنسيات المشتبه بهم.

وشهدت تركيا فى عامى 2015 و2016 سلسلة اعتداءات نُسبت إلى تنظيم داعش الإرهابى والأكراد، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص.

وكان الاعتداء الدامى الاخير الذى نسب الى تنظيم داعش الإرهابى إلى رأس السنة فى 2017 عندما فتح مسلح أوزبكى النار داخل ملهى ليلى فى اسطنبول ما أدى الى مقتل 39 شخصا.