"الزراعة" تفتح باب التقدم لشغل الوظائف الإدارية العليا بـ"البحوث الزراعية"

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجراءات جديدة تُتخذ لأول مرة لشغل الوظائف الإدارية العليا بمركز البحوث الزراعية، تتيح للراغبين في شغل تلك الوظائف التقدم لها، بحيث يتم التقييم من خلال نخبة من العلماء ذوي الخبرة من الجامعات والمراكز البحثية.

وكلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بكافة المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز عن إمكانية التقدم لشغل وظيفتي: رئيس المركز لقرب بلوغ الدكتور محمود مدني السن القانونية، فضلاً عن وظيفة وكيل المركز لشئون الإنتاج وهي الوظيفة الشاغرة منذ ستة سنوات.

واشترط وزير الزراعة أن يكون المتقدم لإحدى الوظيفتين حاصل على درجة رئيس بحوث، وألا يتجاوز سن المتقدم 58 عاماً عند تقديم الملف، بحيث يُقدم الراغبين ملفاتهم عبارة عن 6 نسخ ورقية ورقمية، بمكتب السكرتارية الخاصة للوزير في موعد غايته الخميس الموافق 19/7/2018.

وشدد أبوستيت على ان يشمل ملف التقدم: السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية، مع تحديد دور المتقدم في كل بحث منشور، بحيث تشمل السيرة الذاتية النشر العلمي الدولي على موقع Scopus مقروناً بشهادة موثقة من وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، كذلك المشروعات البحثية وجهات تمويلها ودرجة المشاركة فيها.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان يشمل الملف أيضاً ملخص الرسائل العلمية التي شارك المتقدم في الاشراف عليها، فضلا ًعن المؤلفات العلمية المنشورة من خلال دور النشر المحلية والإقليمية والدولية، والمؤتمرات وورش العمل مقرونة بكيفية الاستفادة منها، كذلك توضيح اذا ما كان المتقدم انضم لهيئات النشر أو الجمعيات العلمية محليا أو اقليمياً أو دولياً، فضلاً عن الجوائز العلمية وبراءات الاختراع وشهادات التقدير.

وضمن الشروط أيضاً توضيح الخبرات الإدارية، ورؤية المتقدم لنقاط القوة في مستويات الأداء الحالي والنقاط الواجب تحسينها وتطويرها، مع إعداد خطة تنفيذية للتطوير وتحسين الأداء متضمنة علامات الانجاز ومؤشرات النجاح بحيث تكون قابلة للقياس.

وقال أبوستيت ان عملية التقييم ستتولاها نخبة متميزة من العلماء ذوي الخبرات من الجامعات والمراكز البحثية وذلك على مرحلتين هما: تقييم الملفات وفقاً لإستمارة تقييم محددة العناصر والدرجات قرين كل عنصر، يعقبها دعوة الحاصلين على أعلى الدرجات في المرحلة الأولى لمناقشة مفتوحة مع أعضاء اللجنة.

ومن المقرر ان تقوم اللجنة فور انتهاء عمليات التقييم برفع أسماء أفضل ثلاثة متقدمين لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين.