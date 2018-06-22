video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 06:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بحل سياسى فى اليمن

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:16 م
الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بحل سياسى فى اليمن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين التقى مع ممثلين عن منظمات دولية وغير حكومية لمناقشة النزاع فى اليمن والتطورات فى الحديدة وانسحاب الحوثيين.

وأعرب نائب وزير الخارجية الأمريكى - وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - عن دعم جهود المبعوث الدولى إلى اليمن مارتن جرفيتث لتفادى تصعيد القتال عبر رعاية تسوية لإدارة الميناء .

وشدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بالحل السياسى،مشيرا إلى أن الحديدة لا تزال البوابة الأساسية للإغاثة الإنسانية والواردات التجارية، وأن الميناء حيوى جدا لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غالبية سكان اليمن .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا .. اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: ميليشيات الحوثى رفضت جميع المبادرات (فيديو)

مسؤول أممى: اليمن يشهد أكبر عملية إنسانية وإغاثية فى العالم

التحالف العربى ينظم رحلة لأطفال اليمن لتوعيتهم بمخاطر الألغام.. فيديو

أنور قرقاش: تحرير الحديدة هو بداية لإنهاء الحرب فى اليمن

مايك بومبيون أمريكا

أخبار أمريكا

اليمن




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة