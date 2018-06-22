الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بحل سياسى فى اليمن

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين التقى مع ممثلين عن منظمات دولية وغير حكومية لمناقشة النزاع فى اليمن والتطورات فى الحديدة وانسحاب الحوثيين.

وأعرب نائب وزير الخارجية الأمريكى - وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية - عن دعم جهود المبعوث الدولى إلى اليمن مارتن جرفيتث لتفادى تصعيد القتال عبر رعاية تسوية لإدارة الميناء .

وشدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بالحل السياسى،مشيرا إلى أن الحديدة لا تزال البوابة الأساسية للإغاثة الإنسانية والواردات التجارية، وأن الميناء حيوى جدا لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غالبية سكان اليمن .