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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى شقة سكنية بأبراج الجولف ببورسعيد

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:23 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى شقة سكنية بأبراج الجولف ببورسعيد حريق - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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تمكنت قوات الحماية المدنية ببورسعيد، من السيطرة على الحريق نشب صباح اليوم، بشقة سكنية بالطابق الرابع ببرج الكوثر بمنطقة الجولف، قبل امتداده لباقى شرفات الأبراج المجاورة .
 
كان اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق نتيجة ماس كهرباء بأحد أجهزة التكيف بشقة بالطابق الرابع ببرج الكوثر بمنطقة أرض الجولف بحى الضواحى .
 
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، برئاسة المقدم هانى المهدى رئيس وحدة الإطفاء، والمقدم مصطفى نجا وكيل إدارة الحماية لمكان البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى شرفات الأبراج المجاورة .
 
فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، أو إصابات، نتيجة التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالواقعة .
 
 

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