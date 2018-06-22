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الحكومة العراقية تؤكد التزامها الحياد وعدم التدخل فى شئون مفوضية الانتخابات

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:31 م
الحكومة العراقية تؤكد التزامها الحياد وعدم التدخل فى شئون مفوضية الانتخابات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أكدت الحكومة العراقية، التزامها بعدم التدخل فى شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد  الحديثى، إن رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى بذل جهودا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة اجراءات  العملية الانتخابية ومنها طلب مجلس الوزراء العراقى بضرورة فحص الاجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات، مؤكدا أن الخروقات التى حدثت إنما أنتجها  نظام المحاصصة الحزبى الذى سارت عليه الكتل فى اختيار مجلس المفوضين والذى ثبت أنه ضد المصالح العامة للبلاد.

وأكد الحديثى، أن الإساءة إلى العملية الانتخابية كان بسبب التزوير والخروقات على الانظمة الانتخابية والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذى مارسته كتل سياسية تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن أمينة على مصالح العراق.

وأوضح الحديثى، أن العبادى كان شديد الحرص على إبعاد الجيش العراقى عن أى تدخل فى الانتخابات وأصدر تعليمات مشددة بذلك إلا بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية، ونجحت القوات فى مهمتها ولم يحصل أى خرق أمنى وكان هذا الأمر واضحا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والأحكام وإبعادها عن أى تأثيرات فئوية أخرى.


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