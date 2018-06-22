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الجمعة، 22 يونيو 2018 05:18 م
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"التعاون الإسلامى" و"الأيسيسكو" يعقدان ملتقى إعلامى للحد من خطاب الكراهية

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:26 م
"التعاون الإسلامى" و"الأيسيسكو" يعقدان ملتقى إعلامى للحد من خطاب الكراهية منظمة التعاون الإسلامى
الرياض (أ ش أ)
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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو "يومى 29 و30 يونيو الجارى، الملتقى الإعلامى الإسلامى الأوروبى للحد من خطاب الكراهية فى وسائل الإعلام، بالتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية، وذلك فى مدينة بروكسيل ببلجيكا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بمضامين الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامى للتصدى الإسلاموفوبيا، وبرنامج الإيسيسكو لتكوين الإعلاميين فى مجال معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين، كما يسعى إلى تشخيص دور وسائل الإعلام فى انتشار خطاب الكراهية وظاهرة الإسلام وفوبيا.

كما يهدف إلى دعم التعاون والتنسيق بين الإعلاميين من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأديان ، ونبذ العنصرية والكراهية، وبحث سبل تطوير آليات التعاون بين الإعلاميين المسلمين وزملائهم من الدول الغربية فى إطار أخلاقيات المهنة واحترام القوانين الدولية للإعلام والاتصال.


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