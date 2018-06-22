video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 01:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: العمليات العسكرية فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:41 ص
التحالف العربى: العمليات العسكرية فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض قوات التحالف العربى
بروكسل ( أ ش أ )
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الجمعة، إن وتيرة العمليات العسكرية فى صعدة تسير بشكل سريع، مؤكداً أن العمليات فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض.

وأضاف الماكى - خلال مؤتمر صحفى من العاصمة بروكسل ، وفقا لقناة العربية الإخبارية أن الحل السياسى الدبلوماسى هو دائماً الأمثل للشعب اليمنى، مشدداً على أن التحالف يواصل العمل لإعادة الشرعية اليمنية.

وعن معركة الحديدة، أشار إلى أن هناك خيارات كثيرة فى الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، مؤكدا أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، وأن أى تنازل أو اقتراح من ميليشيات الحوثى يجب أن يتم عبر المبعوث الأممى.

ونوه المالكى بأن عمليات التحالف فى الحديدة مستمرة والقوات المشتركة تسهم فى إزالة الألغام، مضيفاً أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية فى الممرات الدولية.وأشار إلى أن الحوثيين حولوا مساكن المدنيين فى الحديدة إلى تحصينات عسكرية، كما أنهم يواصلون تحويل المدنيين فى الحديدة إلى دروع بشرية.

وشدد على أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدى إلى قطع الشريان الحيوى لتسليح الحوثيين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثى أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى السعودية.

وحول المساعدات الإنسانية، أكد أن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على كافة اليمنيين وسيوقف الجباية غير الشرعية.

وأضاف: نعمل على توزيع المساعدات على كافة الأراضى اليمنية دون أى تمييز"، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً على العمل الإغاثى وموظفى الأمم المتحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى: لواء العروبة يتقدم بعملية "قطع رأس الأفعى" فى صعدة

الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى يحرر مديرية نعمان بالبيضاء

التحالف العربى

صعده اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة