التحالف العربى: العمليات العسكرية فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض

بروكسل ( أ ش أ )

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الجمعة، إن وتيرة العمليات العسكرية فى صعدة تسير بشكل سريع، مؤكداً أن العمليات فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض.

وأضاف الماكى - خلال مؤتمر صحفى من العاصمة بروكسل ، وفقا لقناة العربية الإخبارية أن الحل السياسى الدبلوماسى هو دائماً الأمثل للشعب اليمنى، مشدداً على أن التحالف يواصل العمل لإعادة الشرعية اليمنية.

وعن معركة الحديدة، أشار إلى أن هناك خيارات كثيرة فى الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، مؤكدا أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، وأن أى تنازل أو اقتراح من ميليشيات الحوثى يجب أن يتم عبر المبعوث الأممى.

ونوه المالكى بأن عمليات التحالف فى الحديدة مستمرة والقوات المشتركة تسهم فى إزالة الألغام، مضيفاً أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية فى الممرات الدولية.وأشار إلى أن الحوثيين حولوا مساكن المدنيين فى الحديدة إلى تحصينات عسكرية، كما أنهم يواصلون تحويل المدنيين فى الحديدة إلى دروع بشرية.

وشدد على أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدى إلى قطع الشريان الحيوى لتسليح الحوثيين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثى أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى السعودية.

وحول المساعدات الإنسانية، أكد أن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على كافة اليمنيين وسيوقف الجباية غير الشرعية.

وأضاف: نعمل على توزيع المساعدات على كافة الأراضى اليمنية دون أى تمييز"، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً على العمل الإغاثى وموظفى الأمم المتحدة.