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البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع بالم هيلز.. وارتفاع "هيرميس"

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:02 ص
البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع بالم هيلز.. وارتفاع "هيرميس" البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وإيديتا للصناعات الغذائية وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركة بالم هيلز إلى 464.216 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس إلى 138.274 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداعات شركات باكين عند 3.624 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى عند 2167 شهادة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 321.485 مليون شهادة، وشركة السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، شركة "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة نعيم القابضة 57.719 مليون شهادة، حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.671 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.

 


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