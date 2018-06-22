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الجمعة، 22 يونيو 2018 07:20 م
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البابا فرانسيس يكشف عن تغييرات فى الفاتيكان بهدف الإصلاح

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:24 م
البابا فرانسيس يكشف عن تغييرات فى الفاتيكان بهدف الإصلاح البابا فرنسيس
رويترز
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يقوم البابا فرنسيس بعدة تغييرات مهمة فى الفاتيكان خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة لضم أشخاص جدد لديهم أفكار جديدة وترقية آخرين فى إطار مسعى نحو الإصلاح.

وكشف البابا عن قراراته خلال مقابلة مباشرة نادرة مع رويترز فى مقر إقامته، تحدث خلالها أيضا عن الهجرة والصين وحرية التعبير وسوء السلوك الجنسى ودور المرأة في الكنيسة.

وقال البابا فرنسيس فى المقابلة التى استمرت ساعتين وأجريت في وقت متأخر من مساء الأحد الماضى إن مكتب الأعمال الخيرية البابوية سيرأسه من الآن وصاعدا كاردينال، وهو أعلى منصب في الكنيسة بعد البابا نفسه.

وقال البابا "هذان هما الذراعان الطويلتان للبابا... الإيمان والأعمال الخيرية".

 


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