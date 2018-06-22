البابا تواضروس يعتزم زيارة الفاتيكان خلال الأسابيع المقبلة على رأس وفد كنسى

سارة علام

يعتزم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السفر إلى إيطاليا وزيارة دولة الفاتيكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا لما أكده مصدر رسمى بالكاتدرائية، وذلك على رأس وفد كنسى يلتقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وقال المصدر، إن البابا تواضروس أعلن خلال استقباله وفدًا من السياح الإيطاليين منذ أيام، عن اعتزامه زيارة بابا الفاتيكان للمرة الثانية.

كان البابا تواضروس الثاني قد سبق وزار الفاتيكان فى مايو 2013 وكانت هذه هى الزيارة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا، وقد صلى البابا تواضروس مع بطريرك الفاتيكان صلاة مشتركة من أجل المصالحة بين الأمم والمجتمعات.

وقد بعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عقب تلك الزيارة برسالة إلى البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية فى يوم المحبة الأخوية وهو يوم يقام سنويًا بمناسبة زيارة البابا تواضروس للفاتيكان، والذى يقام يوم 10 مايو لإعلان التآخى بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.