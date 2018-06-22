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الاثنين.. دى ميستورا يعقد اجتماعا فى جنيف حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:45 ص
الاثنين.. دى ميستورا يعقد اجتماعا فى جنيف حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستور
جنيف (أ ش أ)
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أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا أنه سوف يستضيف يوم الاثنين المقبل، اجتماعا يلتقى فيه مع مسؤولين كبار من كل من فرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات الأزمة السورية وإعادة مسار جنيف لعملية سياسية فى سوريا وخاصة ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وكان دى ميستورا قد عقد فى بداية الأسبوع الجارى اجتماعات مماثلة على مدى يومين مع مسؤولين كبار من دول ضامنى أستانا روسيا وتركيا وإيران لمناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية وتشكيلها .

 


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