video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 11:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"الإسكان": بدء تسليم أراضى قرعة منطقة الشريط المميز بسوهاج الجديدة الأحد

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:55 ص
"الإسكان": بدء تسليم أراضى قرعة منطقة الشريط المميز بسوهاج الجديدة الأحد المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 24/6/2018، وحتى يوم الثلاثاء 3/7/2018، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار، والسابق حجزها بالقرعة العلنية لعامى 2016، و2017.

وأضاف المهندس طارق السباعى: سيتم تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 24/6/2018، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 25/6/2018، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 27/6/2018، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 28/6/2018، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 1/7/2018، والقطع من 151 : 172، والقطعة 186، يوم الإثنين 2/7/2018، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 3/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان

قطع أراضى

سوهاج الجديدة




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة