"الإسكان": بدء تسليم أراضى قرعة منطقة الشريط المميز بسوهاج الجديدة الأحد

كتب أحمد حسن

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 24/6/2018، وحتى يوم الثلاثاء 3/7/2018، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار، والسابق حجزها بالقرعة العلنية لعامى 2016، و2017.

وأضاف المهندس طارق السباعى: سيتم تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 24/6/2018، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 25/6/2018، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 27/6/2018، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 28/6/2018، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 1/7/2018، والقطع من 151 : 172، والقطعة 186، يوم الإثنين 2/7/2018، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 3/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام.