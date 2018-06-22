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الأمن العام ينفذ الحكم فى 51 ألف هارب ويضبط 100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:41 م
الأمن العام ينفذ الحكم فى 51 ألف هارب ويضبط 100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط "100 قضية مخدرات، 40 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 51706 أحاكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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الداخلية

الامن العام

تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

حملات امنية




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