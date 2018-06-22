الأمن العام ينفذ الحكم فى 51 ألف هارب ويضبط 100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في ضبط "100 قضية مخدرات، 40 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، وتنفيذ 51706 أحاكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.