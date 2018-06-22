الأردن يقرر حجب لعبة "الحوت الأزرق" ويحذر من تداول التطبيقات المشابهة

أ ش أ

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أنها ستقوم بحجب لعبة "الحوت الأزرق" نظرًا لما تشكله من خطر حقيقى على حياة الأطفال والمراهقين وذلك بعد تعرض عدد منهم لحالات انتحار.

ودعت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة - جميع الأردنيين إلى الحذر وعدم تداول أو تنزيل أى تطبيقات أو ألعاب مشابهة أو تلك التى تطلب معلومات أو بيانات شخصية أو تعتمد تقنية تحديد المواقع الجغرافية وتقوم باستخدام الكاميرا الموجودة بأجهزة الهواتف المتنقلة الذكية.

وأكدت على جميع الآباء والأمهات ضرورة مراقبة أبنائهم والتأكد من عدم انسياقهم وراء هكذا ألعاب وتوعيتهم بشكل مستمر بمخاطر هذه الممارسات.