إيطاليا تطلب من مالطا استقبال سفينة مهاجرين على متنها 239 شخصا

روما (أ ش أ)

طلبت مصلحة الموانئ الإيطالية اليوم الجمعة، رسميا من مالطا السماح لسفينة منظمة "لايف لاين" الألمانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين فى البحر بالرسو فى موانيها على البحر المتوسط، إذ تحمل 239 شخصا تم إنقاذهم قبالة شواطئ ليبيا وترفض روما استقبالهم.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية بذلك نقلا عن مصادر فى الحكومة الإيطالية، فيما كان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطإلى ماتيو سالفينى قد كتب على صفحته على "فيسبوك" فى وقت سابق اليوم "من أجل سلامة الطاقم والركاب، طلبنا من مالطا فتح موانئها، ومن الواضح أنه يجب بعد ذلك مصادرة هذه السفينة، واعتقال أفراد طاقمها"، وتابع "لا مزيد من الإتجار عبر البحر".

وعلى الجانب الآخر، نقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المالطية عن مصادر فى الحكومة قولها: "إن السفينة دخلت بالفعل منطقة البحث والإنقاذ فى مياه مالطا الإقليمية لكن السلطات المالطية لم تتلق أى طلب لتقديم المساعدة من مركز التنسيق فى روما أو من قبطان السفينة، ولم تستقبل إشارات استغاثة حتى الآن.

ويتزعم سالفينى موقف الحكومة الإيطالية الجديدة المتشدد تجاه المهاجرين والمنظمات غير الحكومية التى تنفذ مهمات إنسانية فى البحر المتوسط.

ويأتى ذلك فى ظل خلاف عميق فى أوروبا بشأن قضية المهاجرين، تفجر بعد رفض حكومة إيطاليا استقبال سفينة "أكواريوس" التى أقلت 630 مهاجرا الأسبوع الماضي، واستقبلتها إسبانيا فى النهاية بعدما رفضت مالطا أيضا استقبالها، وقضت عدة أيام فى عرض البحر.