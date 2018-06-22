إصابة 8 أشخاص فى هجوم بسكين بحافلة عامة بالصين

أ ف ب

أصاب شخص مسلح بسكين مطبخ ثمانية اشخاص بجروح خطرة، اليوم الجمعة، فى حافلة عامة وعلى مقربة منها فى مدينة كبيرة شمال الصين، كما ذكرت وسيلة اعلام رسمية.

وقد وقع الحادث فى شيان، العاصمة الامبراطورية السابقة الشهيرة بجيشها المدفون لأول امبراطور للصين، كما ذكرت صحيفة الشعب، الناطقة بإسم الحزب الشيوعى الصيني الحاكم.

واعتقلت الشرطة مشتبها به بعد فترة وجيزة على الحادث، كما أوضحت الصحيفة التى نشرت صورا لعملية الاعتقال على موقعها الرسمي في تويتر.

من جهة أخرى، يظهر شريط فيديو بث على تطبيق "ويبو" الاجتماعى امرأة وطفلا ينزفان ومغميا عليهما كما يبدو وممددين إلى جانب الطريق قرب حافلة.

ونقلت صحيفة هواشانج باو المحلية عن مذكرة للشرطة ان المشتبه به ترجل من الحافلة واعتدى على مارة، بعدما أصاب بجروح "اربعة او خمسة اشخاص" في الحافلة، أحدهم السائق.