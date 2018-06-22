video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

بسبب معاكسة فتاة ..

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:10 ص
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
إضافة تعليق
أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة، بسبب معاكسة فتاة بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، ببلاغ من قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة القسم .
 
بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " و ج م " نجار مسلح  مصاباً بجرح نافذ بالجانب الأيسر، و " ي خ ص"  مبيض محارة، مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .
 
كما أصيب " م ج د " عامل بجرح قطعى بالقدم اليمنى، و نجل شقيق الثالث " ح س ج " طالب لم يستجوب، وطرف ثان " م م ط" موظف مصاباً بجرح قطعى بالرأس، ونجليه " م " طالب مصاباً بجروح باليد اليسرى والرأس،  و" م "طالب مصاباً بخدوش متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين دائرة القسم .
 
بسؤال الطرفين، اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب قيام الرابع بمعاكسة ابنة الخامس، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة" سكين – سنجة "، وتم التحفظ على الطرفين والمضبوطات، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخص بجرح قطعى نافذ فى مشاجرة بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

مشاجرة

شبين الكوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة