إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة حادة، بسبب معاكسة فتاة بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، ببلاغ من قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب مشاجرة دائرة القسم .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " و ج م " نجار مسلح مصاباً بجرح نافذ بالجانب الأيسر، و " ي خ ص" مبيض محارة، مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

كما أصيب " م ج د " عامل بجرح قطعى بالقدم اليمنى، و نجل شقيق الثالث " ح س ج " طالب لم يستجوب، وطرف ثان " م م ط" موظف مصاباً بجرح قطعى بالرأس، ونجليه " م " طالب مصاباً بجروح باليد اليسرى والرأس، و" م "طالب مصاباً بخدوش متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين دائرة القسم .

بسؤال الطرفين، اتهم كل منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب قيام الرابع بمعاكسة ابنة الخامس، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة" سكين – سنجة "، وتم التحفظ على الطرفين والمضبوطات، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم.