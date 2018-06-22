إصابة 5 أشخاص والسيطرة على حريق سيارة فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة جراء حادث تصادم 3 سيارات واشتعال النيران بسيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 80 اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، واحتراق إحداها، ووجود مصابين بالطريق الصحراوى الكيلو 80 تجاه القاهرة بدائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة "ملاكى إسكندرية" قيادة و أ ر 36 سنة سائق ومقيم السيوف الإسكندرية وسيارة "ملاكى" قيادة م ش ش 37 سنة صاحب شركة إستيراد وتصدير ومقيم حدائق حلوان القاهرة و سيارة ملاكى قيادة إ ع إ 38 سنة سائق ومقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية قليوبية، وذلك أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف، وتوالى اصطدام الأخيرة بالسيارة الثالثة.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارات و 2 من مستقلى السيارة الثانية بسحجات وكدمات وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام وإسعافهم وغادروها عدا قائد السيارة الأولى تم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإصابتة بسحجات وكدمات وحروق بسيطه بالجسم.

كما نتج عن ذلك، اشتعال النيران بالسيارة الأولى، واحتراقها بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالسيارة المشار إليها وحصار النيران بها، ومنع امتداده لباقى السيارات، وإزالة آثار الزيوت من الطريق، وبسؤال قائدى السيارات والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.