إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة

غزة (أ ش أ)

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة التى انطلقت فى الثلاثين من مارس الماضى.

وأكد شهود عيان إصابة سيدة شرق غزة، ومواطنين أخرين فى جباليا، وإصابة رابعة فى خزاعة.. وأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين فى مخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس.

وبدأ المتظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لبلدة جباليا وخان يونس حيث قابلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق الرصاص الحى وإطلاق كثيف لقنابل الغاز.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، أبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة الواسعة فى جمعة "الوفاء لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار" والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وشددت الهيئة فى بيان صحفى لها، على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التى انطلقت من أجلها وهى حماية حقنا فى العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

كما دعت إلى التواجد فى المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.