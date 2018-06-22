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الجمعة، 22 يونيو 2018 10:05 م
خالد صلاح
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إسرائيل تنشر "عيونا إلكترونية" على حدود غزة لمراقبة البالونات الحارقة

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:14 م
إسرائيل تنشر "عيونا إلكترونية" على حدود غزة لمراقبة البالونات الحارقة الطائرات الروقية الحارقة
أ ش أ
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كشفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) النقاب اليوم (الجمعة) عن تطوير إسرائيل ونشرها نظاما يمكنه اكتشاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة أثناء تواجدها فى الجو، حيث تراقب تحركها وتوجّه رجال الإطفاء إلى أماكن سقوطها، ما يمكّنهم من الوصول إلى موقع السقوط لإخماد النيران قبل انتشارها.

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام "سكاى سبوتر"، الذى طورته شركة (رفائيل) لأنظمة الدفاع المتطوّر، تم نشره عند حدود غزة منذ بضعة أيام، حيث يمكن للنظام، الذى تم تطويره، مواجهة طائرات مسيّرة صغيرة، ومراقبة البالونات والطائرات الورقية وتحديد موقعها واتجاهها.


ومنذ 30 مارس الماضى، أطلق فلسطينيون فى قطاع غزة مئات الطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد مشتعلة، وأحيانا متفجرات، باتجاه الأراضى الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال حرائق بشكل شبه يومي. 


وأطلق الجيش الإسرائيلى فى الأسابيع الأخيرة عدة طلقات تحذيرية باتجاه مجموعة فلسطينيين يستعدون لإطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى شن غارات جوية ضد أهداف تابعة لحماس ردا على الهجمات الحارقة.


وقد دمرت الهجمات الحارقة، مساحات واسعة من الأراضى، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتراق حوالى 500ر17 دونم من الأراضى خلال الشهرين الأخيرين.


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