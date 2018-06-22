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الجمعة، 22 يونيو 2018 06:18 ص
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إحالة عاطل للمحاكمة لتخصصه فى سرقة حقائب السيدات بالتجمع

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة لتخصصه فى سرقة حقائب السيدات بالتجمع متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة عاطل للمحاكمة، بعد تخصصه فى خطف وسرقة حقائب السيدات باستخدام دراجة بخارية.   

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، الحالة الأمنية بمنطقة الحى الرابع، حيث تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تقابلوا مع "نيفين.ا.م" 45 سنة، موظفة، وقررت له قيام شخص مستقلا دراجة بخارية بخطف حقيبة يدها، وبداخلها مبلغ 750 جنيهًا وهاتف محمول ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم، وبتمشيط المنطقة تم ضبطه وتبين أنه "حسن م ع" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سرقة" أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته الحقيبة وبداخلها الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ 650 جنيهًا من ربة منزل، وسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى، وتم بإرشاد المتهم ضبط كل المسروقات، وبعرضها علي المجنى عليهما تعرفتا على المضبوطات واتهمتاه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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